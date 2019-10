Motores Francisco Abreu e o título assegurado antecipadamente Por

Francisco Abreu, assegurou, juntamente com Miguel Cristóvão, o título das GT4 South European Series ao impor-se na derradeira corrida do fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.

A dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport conquistou garantiu o cetro da Pro-AM Cup após uma prova que dominou, depois de ter largado da segunda posição da grelha de partida.

Abreu fez o primeiro turno de condução, perseguindo o líder mas sem hipóteses de o ultrapassar, já que duas situações de ‘safety-car’ o não permitiram. Mas uma boa troca de pilotos permitiu depois a Cristóvão passar para a frente, garantindo para a equipa a quinta vitória da temporada e o tão desejado triunfo no campeonato.

No final da prova o piloto madeirense não escondeu a sua satisfação: “É uma sentimento fantástico. Todo o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano teve agora os seus frutos. Estamos todos de parabéns. A equipa, o Miguel e eu, dado que foi um desafio enorme”.

“É o meu primeiro título nos GT e espero que ‘abra algumas portas’ para o futuro”, referiu também Francisco Abreu, que destacou o bom trabalho da equipa e do seu parceiro.

O piloto insular apenas lamenta apenas os incidentes que na primeira parte da prova o impediram de realizar ultrapassagens: “O arranque foi um pouco confuso e preferi não me envolver em lutas muito intensas, mas mantive o segundo lugar. Depois houve duas situações de ‘safety-car que não me permitiram atacar o primeiro lugar”.

“A Veloso Motorsport esteve muito bem no trabalho de boxes, o que nos permitiu subir à liderança e o Miguel esteve fortíssimo e foi determinante para esta vitória”, acrescentou Francisco Abreu que tem agora tempo para se concentrar na prova de encerramento destas GT4 South European Series, marcadas para 23 e 24 de novembro no Circuito do Estoril.