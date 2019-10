Motores Francisco Abreu e Miguel Cristóvão conseguem quarto triunfo da época Por

Depois de Mariano Pires e César Machado terem ganho a primeira corrida do fim de semana das GT4 European Series no Autódromo Internacional do Algarve, foi a vez de Francisco Abreu e Miguel Cristóvão se imporem no segundo confronto.

Mais uma vez assistiu-se a duras batalhas na pista de Portimão, pois se Mariano Pires arrancou da ‘pole-position’, acabou por ser suplantado por Miguel Cristóvão na largada.

Depois o piloto do Mercedes AMG GT4 e o do Ginetta G55 GT4 afastaram-se dos demais, mantendo o ‘tandem’ até às paragens nas boxes para a troca de pilotos, após a qual Francisco Abreu manteve o carro preparado pela Veloso Motorsport na frente da corrida.

“Fiz uma partida perfeita e consegui ultrapassar o ‘pole-position’ na reta, porque o Pires não conseguiu uma boa partida”, referiu o piloto de Cascais no final da prova. Cristóvão explica que se concentrou em dar o seu melhor, “porque sabia que a segunda parte da corrida e ser muito dura” e o seu “objetivo era construir o maior intervalo possível”, mostrando-se também “muito contente por conseguir ter feito a melhor volta da corrida”.

Já César Machado sofreu uma penalização, depois de Mariano Pires ter excedido a velocidade máxima na linha de boxes. Isso fez a dupla do Ginetta verde perder a segunda posição em favor de Andy Meyrick. Depois o piloto de Famalicão teve de preocupar-se em defender o terceiro posto dos ataques de Callum McLeod, que estava muito rápido Mercedes AMG e acabou por deixar para trás César Machado.

Freddie Hunt – o filho de James Hunt, o campeão do Mundo de F1 de 1976 – esteve muito bem na categoria AM Cup. No entanto o britânico do Aston Martin Vantage GT4 sofreu uma penalização com passagem pelas boxes e isso fez CO Jones concluir a corrida na sexta posição.

Na categoria GTC, Marmaduke Hall e Edward Moore tiveram uma corrida tranquila na frente. O duo britânico do Ginetta G50 GT4 da Tockwith Motorsport somou a quinta vitória à classe na temporada e ainda conseguiu no final da corrida ir buscar o quinto lugar da geral.