Francês Sébastien Ogier lidera Rali do México

O francês Sébastien Ogier (Citroën), hexacampeão do mundo, lidera o Rali do México, após a jornada de sexta-feira, numa prova marcada por várias desistências.

Quatro vezes campeão no México, Ogier foi o mais rápido em quatro das oito etapas realizadas nesta sexta-feira em León, Guanajuato, a noroeste da capital do país, posicionando-se em primeiro lugar com um tempo total de 1 hora, 18 minutos e 33,8 segundos.

Vencedor no ano passado, o francês está à frente do britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) e Kris Meeke (Toyota Yaris) com 14,8 e 21,1 segundos a menos, respetivamente.

Sébastien Ogier aproveitou a retirada do norueguês Andreas Mikkelsen, Mikkelsen, que liderava após as três primeiras etapas, mas foi obrigado a desistir na quarta, quando uma pedra danificou o seu veículo.