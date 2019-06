França vai ter primeira estrutura judicial antiterrorismo

A justiça em França terá a partir de segunda-feira uma estrutura específica, com um procurador e 26 magistrados, para questões ligadas ao terrorismo e aos crimes contra a Humanidade.

Segundo a agência noticiosa France Presse, esta será a primeira estrutura do género da justiça francesa, apresentada como uma “forma de ataque judicial” contra o terrorismo e adaptada às ameaças da atualidade, tendo sido reclamada depois de uma série de atentados no sul do país em 2015 e 2016.

Com a criação desta estrutura judicial, é desativada a secção antiterrorista dos tribunais de Paris, que nas últimas décadas suportou os processos judiciais da luta contra o terrorismo a nível nacional.

Citado pela France Presse, o procurador Jean-François Ricard considerou que um dos aspetos mais importantes testa nova estrutura é que representará no Ministério Público nos processos em tribunal sobre crimes de guerra, de terrorismo e contra a Humanidade.