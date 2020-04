Mundo França ultrapassa 20 mil mortos por covid-19 Por

A França registou 547 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas em meio hospitalar e nos lares, perfazendo assim um total de 20.265 mortos desde o início da pandemia, anunciou hoje fonte oficial.

Os números do avanço do vírus em França foram divulgados numa conferência de imprensa de Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde, que lamentou os mais de 20 mil mortos no país.

“Esta noite, o nosso país atinge uma barreira simbolicamente dolorosa e deplora mais de 20.000 mortos”, afirmou Salomon, indicando ainda que a pandemia “está longe de ter terminado” e já matou mais do que qualquer surto de gripe sazonal em França.

Desde 01 de março, em meio hospitalar morreram 12.513 pessoas e nos lares foram registados 7.752 óbitos no mesmo período.

Em França há 30.584 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 5.683 destes pacientes estão nos cuidados intensivos.

Tanto o número de pessoas hospitalizadas como os pacientes em estado grave tem vindo a descer.

O país registou 114.657 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia.