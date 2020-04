Nas Notícias França regista quase 16 mil mortos devido ao vírus Por

As autoridades francesas registaram 541 novos mortos em meio hospitalar e 221 nos lares nas últimas 24 horas, somando um total de 15.729 mortos desde 01 de março de 2020 devido à covid-19 em França.

Os números foram divulgados por Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde, e dão conta de um total de mortos de 10.129 em meio hospitalar. Nos lares registaram-se, até agora, desde o início da pandemia, 5.600 óbitos.

Salomon estimou que entre 5% a 10% da população francesa já terá sido “tocada” por este vírus.

Há 32.282 pessoas hospitalizadas em França devido à covid-19 e 6.730 destes pacientes estão nos cuidados intensivos. É o sexto dia consecutivo em que o número de pacientes graves baixa nos hospitais franceses.

França registou até agora 103.573 casos de covid-19. Cerca de 28 mil pessoas já saíram curadas dos hospitais em França.

Questionado sobre a entrada no mercado de uma vacina, Jérôme Salomon indicou que os laboratórios dizem que talvez seja possível começar a testar uma vacina na segunda metade de 2020 e a sua difusão poderá acontecer a partir de 2021.

O diretor geral da Saúde relembrou ainda as novas regras para lidar com dejetos de pacientes com covid-19. Devem ser utilizados dois sacos do lixo para acomodar luvas, máscaras e lenços de papel, os dejetos devem ser mantidos em casa durante 24 horas e não são recicláveis.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.