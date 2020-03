Mundo França regista 175 mortos e número de casos sobe para 7730 Por

A França registou até hoje 175 mortes devido ao Covid-19 e conta 7.730 casos de pessoas infetados pelo coronavírus que provoca a doença, das quais mais de 2.500 pessoas estão hospitalizadas, segundo Jérome Salomon, diretor-geral da Saúde francês.

Com um aumento de 1.097 casos desde segunda-feira, Salomon referiu que os casos duplicam a cada três dias.

Entre as pessoas hospitalizadas, 699 estão nos cuidados intensivos.

Jerome Salomon fez hoje a habitual conferência de imprensa para dar conta do avanço do Covid-19 através de vídeo difundido nas redes sociais, sem jornalistas na sala – mas com perguntas através de telefone -, respeitando assim as medidas de quarentena reforçada atualmente em curso no país.

O diretor-geral da Saúde francês aproveitou ainda a ocasião para reforçar que as máscaras e luvas são apenas úteis para os profissionais de saúde e para quem já está doente, não sendo aconselhadas a quem as usa sem necessidade como se vê nas ruas das cidades francesas.