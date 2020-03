Mundo França perto dos 11 mil casos confirmados de Covid-19 Por

O diretor-geral da Saúde em França Jérôme Salomon, anunciou que há 10.995 casos de Covid-19 confirmados até hoje no país e 372 mortos, acrescentando que o número de casos é calculado através de “um sistema muito sólido”.

Das quase 4.500 pessoas que estão atualmente hospitalizadas, 1.122 estão nos serviços de reanimação. No total das pessoas hospitalizadas, cerca de metade tem menos de 60 anos, mas só 6% dos mortos estão abaixo dessa idade.

Há 1.300 pessoas curadas do Covid-19 em França.

Quanto ao cálculo destes números transmitidos diariamente aos meios de comunicação social e ao público em geral, Salomon disse que França “tem sistema muito sólido” que permite seguir a propagação do vírus, através do contacto com os hospitais, mas também com os médicos generalistas que seguem muitos casos que não são hospitalizados.

O diretor-geral da Saúde indicou ainda que desde o início desta crise sanitária, já foram realizados cerca de 50 mil testes no país. Em França, os testes são feitos a pessoas com sintomas que levem à hospitalização e população frágil como pessoas idosas ou com doenças crónicas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 231 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.350 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.250 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.