Mundo França com 14 mortes provocadas pela covid-19

A França registou, nas últimas 24 horas, 14 mortes provocadas pela covid-19, com o total de óbitos associados à pandemia a subir para os 29 875.

De acordo com as autoridades sanitárias francesas, 19 378 dessas mortes ocorreram em hospitais, com as restantes a serem registadas em lares de idosos.

No mesmo período, 573 infetados encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

O total de casos de covid-19 confirmados em França é 166 378.