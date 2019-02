Fragata portuguesa escolta porta-aviões francês em missão no Mediterrâneo

A Marinha portuguesa irá participar em março numa operação militar francesa com uma fragata integrada na escolta do porta-aviões “Charles de Gaulle” numa missão de patrulhamento e vigilância do Mediterrâneo, disse à Lusa fonte do ramo.

“O empenhamento será através de uma fragata, no Mediterrâneo, com o objetivo de contribuir para a proteção anti-submarina” do porta-aviões francês Charles de Gaulle, disse o porta-voz da Marinha.

A missão decorrerá em março durante cerca de 20 dias, na operação designada “Grupo Aeronaval Charles de Gaulle 2019”, que será o primeiro empenhamento operacional daquele porta-aviões desde 2016.

Segundo a Marinha, a operação visa “contribuir para o esforço internacional em teatros de operações específicos, estreitar o relacionamento militar com a Marinha francesa” e contribuir para a segurança marítima no mar Mediterrâneo.

A participação naquela operação militar, a convite da França, obteve hoje o parecer favorável do Conselho Superior de Defesa Nacional.