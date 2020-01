Motores FPAK vai premiar ética nas provas com ‘cartão branco’ Por

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), através da sua Comissão de Ética, instituir a partir deste ano o Cartão Branco.

Segundo a entidade federativa a iniciativa é pedagógica e “visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva.

O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto (do Instituto do Desporto e Juventude, IPDJ) e as federações desportivas.

Desta forma a FPAK institui em todos os campeonatos que tutela a atribuição do Cartão Branco a piloto e/ou navegador que, no decurso de um evento, “tenha praticado de forma proeminente e relevante uma ação de mérito e ‘fair-play’, ou que, através da sua conduta, tenha contribuído de forma notável para o engrandecimento do automobilismo e karting”.

A atribuição do Cartão Branco será da competência do Diretor de Prova, que no final da competição decidirá a atribuição, ou não, do referido prémio.