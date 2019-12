Motores FPAK quer Motorsports Games em Portugal Por

Em declarações ao portal VMotores Ni Amorim assumiu a candidatura de Portugal a acolher os FIA Motorsports Games, cuja primeira edição foi realizada este ano em Roma (Itália).

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting fez saber que a intenção de receber o evento vai na tendência de “atrair mais provas internacionais” para o nosso país”.

Ni Amorim admite que “Portugal é um país pequeno, distante do norte da Europa” e que por isso o objetivo a que se propõe “não é fácil”. No entanto não perde de vista o seu objetivo já que considera “os Motorsports Games um evento importantíssimo”.

O presidente da FPAK recorda que na primeira edição do evento as cores nacionais estiveram representadas em quatro frentes, desde o karting aos GT, passando pelo Drift e pela F4, com os nossos pilotos a estarem “muito bem, dano uma excelente imagem do país e do nosso nível competitivo”.

Ni Amorim acredita que portugal tem condições para receber os FIA Motorsports Games, e que já está “a trabalhar nesse sentido”. Provavelmente lembrando-se que noutros desportos – nomeadamente no futebol – foi possível organizar por cá um Campeonato da Europa ou uma final da Taça das Nações.

O dirigente da Federação de Automobilismo e Karting refere no entanto que a concorrência é forte, já que depois “da primeira edição em Itália existem muitos países em bicos de pés para receberem este evento nos próximos anos”. Ainda assim, refere, “Portugal tem excelentes condições” e que se deve “aproveitar toda a nossa capacidade para atrair mais este grande evento FIA”.

As provas de circuito, que nos Motorsports Games em Itália se realizou no Autódromo de Vallelunga, podem ter lugar no Circuito do Algarve, em Portimão, que para Ni Amorim “tem rodas as condições”. Uma “infraestrutura que tem tudo para receber toda a tipologia de eventos FIA”, pois trata-se de uma das melhores do mundo, para além de que o seu kartódromo “tem o mais alto grau internacuional de homologação” e está “quase concluindo um traçado de ‘cross country’ nas imediações e passam classificativas do Rali do Algarve muito próximo”.