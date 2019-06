Motores Federação desagradada com cancelamento da Baja Rota do Douro Verde Por

O cancelamento da Baja TT Rota do Douro Verde, devido a razões orçamentais, deixou a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) bastante desagradada.

A entidade já anunciou que vai pedir esclarecimentos à comissão organizadora pela decisão, ainda que em comunicado tenha compreendido que as questões orçamentais são sempre um problema com que as organizações se deparam.

Num comunicado a FPAK diz-se surpreendida, mas chama “a atenção para o Art. 8.5 do Regulamento Desportivo referente a Anulação de Prova”, onde cita o mesmo, sublinhando que “no caso de algumas “caso alguma das provas referidas no Art. 2, não se vier a realizar, esse máximo passará automaticamente a ser reduzido em uma prova”.

A Federação lamenta “profundamente o sucedido”, e reafirma a compreensão pela “frustração de equipas e pilotos que nela pretendiam participar”.