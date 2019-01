Desporto Fotos: Rui Vitória orienta treino do Al-Nassr Por

Rui Vitória já se encontra na Arábia Saudita, tendo orientado o primeiro treino da equipa do Al-Nassr. Veja as fotos publicadas pelo clube.

Hoje foi o primeiro dia do resto da vida profissional do ex-treinador do Benfica, que vai experimentar um campeonato no qual terá como principal rival a equipa orientada por… Jorge Jesus.

O Al-Nassr foi documentando, através das redes sociais, este primeiro dia do novo técnico. Veja as fotos.