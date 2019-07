Nas Redes Fotos íntimas de Sofia Sousa roubadas e partilhadas na internet Por

Sofia Sousa, ex-concorrente da Casa dos Segredos, pediu aos fãs para não partilharem fotos íntimas dela, depois de alguém ter roubado o telemóvel do namorado e publicado as imagens na internet.

Foi a própria ex-concorrente quem revelou o incidente, depois de alguns seguidores a terem avisado de que havia fotos íntimas a circular na internet.

Sofia Sousa explicou ainda que quem roubou o telemóvel a Miguel Colaço deixou posteriormente o aparelho no mesmo local, pelo que foi recuperado pelo namorado.

“Pessoal, entendo as mensagens que me estão a mandar, mas o telemóvel do meu namorado Miguel Colaço foi roubado e estão a postar fotos indevidas. Agradeço que não divulguem e entendam a situação. O caso já está a ser resolvido”, contou Sofia Sousa, numa ‘story’ sobre o caso.

A ex-concorrente da Casa dos Segredos acrescentou que foi feita queixa nas autoridades, para tentar identificar “quem o fez” e garantir que seja “responsabilizado”.