Mundo Fórum Mundial do Turismo arranca hoje em Luanda Por

A capital angolana, Luanda, acolhe a partir de hoje a reunião do Fórum Mundial do Turismo (WTF, sigla em inglês), encontro que servirá para promover o investimento e impulsionar o setor no país.

O evento, que vai reunir cerca de 1.500 delegados, é tido pelas autoridades angolanas como passível de promover oportunidades de investimentos nos setores da Construção, Transportes, Energia e Águas e Agricultura e proporcionar a criação de empregos, pelo facto de o Turismo ser uma indústria de investimento de paz e de lazer, bem como de oportunidades.

Além de reunir em Luanda os líderes mundiais da indústria do Turismo, o WTF vai abordar temas como “Turismo em África”, “Turismo Digital ou Informatizado”, “O Papel do Governo nas Viagens de Negócio”, “Porquê Investir em Angola?”, e “O Segredo ou a História do Sucesso dos Destinos Turísticos”, entre outros assuntos.

O Fórum Mundial do Turismo é uma organização global que realiza eventos turísticos em diferentes partes do mundo, para impulsionar o turismo global.

Além disso, presta especial atenção à relação entre as tendências do turismo local e global, bem como estratégias para um crescimento sustentável do turismo.