Fórmula 1 regressa sem público… e sem ‘motor-homes’

O regresso da Fórmula 1 vai fazer-se não só ‘à porta fechada’ mas também sem as tradicionais ‘motor-home’.

Foi Ross Brawn, o diretor desportivo da disciplina máxima do automobilismo, quem revelou a novidade, nesta nova ‘normalidade’ da F1, que transformará a fisionomia dos ‘paddock’ dos grandes prémios.

A situação de pandemia do coronavirus faz com que a competição tenha de se adaptar à nova realidade, que também incluirá controlos à doença a cada dois dias, de modo a garantir o máximo de segurança sanitária a toda a comitiva da F1.

Trata-se de uma atitude compreensível, dada a vontade da FIA e a Liberty Media em passarem uma imagem às autoridades de que é possível a categoria máxima do automobilismo regressar às pistas com todas as condições.

Foi à Sky Sports que Brawn anunciou estas medidas, referindo: “A FIA fez um trabalho fantástico para disponibilizar esta estrutura que precisávamos. Toda a gente será testada e precisará de uma autorização antes de entrar no ‘paddock’”.

“O pessoal será depois testado todos os dois dias. O que será colocado em prática em coordenação com uma autoridade reconhecida. Utilizaremos provavelmente o mesmo dispositivo em todas as provas europeias (durante o verão”, salienta também o antigo diretor da Benetton, Ferrari e Brawn GP.

No que aos ‘motor-home’ diz respeito Ross Brawn adiantou: “Haverá restrições nas modalidades das deslocações de indivíduos no ‘paddock. Não podemos garantir o distanciamento no seio de uma equipa. Vamos criar um ambiente que funcionará como uma pequena bolha de isolamento, e onde as equipas poderão ficar no seu pequeno grupo. Não se irão cruzar. Ficarão cada um no seu próprio hotel”.

Isto pressupõe que no próximo mês de julho, na Áustria, estas serão as regras a aplicar no Circuito de Red Bull Ring, para o qual o ministro austríaco dos desportos já tinha anunciado uma apreciação prévia do dispositivo sanitário que a F1 colocasse em prática.