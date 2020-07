Fórmula 1 Fórmula 1 regressa a Portugal a 4 de outubro Por

O Grande Prémio de Portugal vai ser realizado a 4 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

A informação, que tem sido avançada pela imprensa especializada do continente americano, deverá ser oficializada amanhã pela empresa organizadora, a Liberty.

A prova vai marcar assim o regresso da Fórmula 1 a Portugal e a estreia do AIA, depois das 25 edições anteriores terem sido todas realizadas no Autódromo do Estoril.

A última passagem da F1 pelo nosso país data de 22 de setembro de 1996, dia em que Jacques Villeneuve, da Williams-Renault, bateu o companheiro de equipa Damon Hill e Jean Alesi, da Benetton-Renault.

Segundo a imprensa americana, Portugal beneficiou do ‘veto’ a quatro corridas no continente devido à pandemia de covid-19 nos respetivos países: EUA, Brasil, Canadá e México.

O GP Portugal já esteve perto de regressar ao calendário oficial, mas a Liberty optou então pelas provas na Rússia (em Sochi) e em Itália (em Mugello).

Até ao momento, a Liberty revelou apenas as oito primeiras provas, tendo sido realizada já a primeira, o GP Áustria.