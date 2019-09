Fórmula 1 Fórmula 1 estuda lastro como forma de penalização Por

A Fórmula 1 está a estudar a possibilidade de introduzir nos seus regulamentos uma penalização em lastro para os pilotos que ultrapassem o número de elementos de motores autorizado para cada época.

Trata-se de uma ideia que não encontrou muita recetividade entre as equipas, que avançaram com outras soluções, alternativas às atuais perdas de posições na grelha de partida.

Para já a avançou a ideia dos lastros, mas a viva voz vários responsáveis de equipa mostraram-se contrários, como é o caso do chefe da formação da Alfa Romeo. “Não sou um grande fã do sistema”, afirma Fréderic Vasseur, que defende: “Penso que seria pior para a corrida. Pelo menos quando se sofre uma penalização sabe-se que se vai partir mais atrás e tem-se a possibilidade de recuperar”.

Pelo mesmo diapasão alinha o homólogo da Red Bull Racing. “Vimos que o Balanço de Performance não funciona verdadeiramente noutras categoria”, sublinha Christian Horner, para quem a solução atual também não serve.

“Vemos penalizações todos os fins de semana, Depois é verdade que o sistema atual prova os fãs de um bonito espetáculo nas qualificações. Se olhar para o exemplo de Max Verstappen em Monza ele não passou da Q1 voluntariamente, já que sabia que tinha uma penalização de motor. O que é uma pena para os espetadores. É preciso encontrar uma solução que encoraje os pilotos a participarem nas qualificações de sábado”, enfatiza o líder da formação de Milton-Keynes.

Cyrl Abiteboul concorda Horner, e avança com a ideia de uma penalização em tempo durante as paragens nas boxes ou após a corrida: “Isso não iria descaracterizar as qualificações e podia dar lugar a estratégias interessantes. Não compreendo porque esta ideia não teve apoio. Não vejo efeitos nefastos ou indesejáveis”.

Em Singapura o chefe da equipa Renault teve um aliado na pessoa de Zak Brown, ele também em favor da medida. “Uma sanção cronométrica é fácil de perceber e não baralha a grelha de forma incompreensível Seria integrada na estratégia de corrida, quer seja em matéria de escolha de pneus, tática de paragem, etc… Seria uma adição em pista e apimentava o espetáculo”, salientou o diretor geral da McLaren.