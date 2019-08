Fórmula 1 Fórmula 1 em Espanha no próximo ano Por

A Liberty Media confirmou hoje a continuidade do Grande Prémio de Espanha no calendário da Fórmula 1 do próximo ano.

Desta forma os detentores da disciplina máxima do automobilismo mantêm a visita anual ao Circuito da Catalunha-Barcelona por mais dois anos, depois de um acordo com a autarquia de Montmeló, o Automóvel Clube da Catalunha (RACE) e o governo da Catalunha.

Também significa que a prova espanhola de F1 será a 30ª a ser disputada no traçado catalão pela 30ª vez, sendo que a primeira edição foi em 1991, depois de uma porção de eventos ter sido disputada no circuito andaluz de Jerez de La Frontera. Uma prova que se revelou muito importante economicamente para a região, tanto em termos de indústria automóvel como em relação ao turismo local, como fez questão de vincar o presidente do governo catalão.

“A Catalunha tem uma grande tradição no desporto automóvel e estamos radiantes de reforçar a nossa posição, com um evento clássico do calendário para os fãs do mundo inteiro”, referiu também Quim Torra.

O responsável pelo governo da região mais rica de Espanha também a sua gratidão pela atitude dos responsáveis da F1 em todo o processo que conduziu à continuidade do Grande Prémio em Barcelona.

Torra acrescentou: “Agradecemos a Chase Cary pelo seu excelente relacionamento e estamos bem conscientes que o nosso desafio atual é de zelar para que o Circuito de Barcelona mantenha o seu papel de motor económico e de ligação entre a nossa tradição desportiva e industrial”.