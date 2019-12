Fórmula 1 Fórmula 1 com mais de quatro milhões de espetadores em 2019 Por

A Liberty Media – detentora dos direitos comerciais da competição – anunciou os números de espetadores que assistiram aos Grandes Prémios de Fórmula 1 este ano.

Nos números agora divulgados – uma cifra de 4.164.948 espetadores que assistiram ao Campeonato do Mundo de 2019 – regista-se um aumento de 1,75% relativamente a 2018, apesar do cancelamento do dia de sábado no Grande Prémio do Japão, devido ao tufão Hagibis.

Segundo a Liberty Media a Grã-Bretanha teve a prova mais assistida, com mais 351.000 espetadores durante o fim de semana de Silverstone, dois quais 141.000 só no dia de domingo. O México e a Austrália seguem-se na lista das provas com mais afluência de público – 345.694 na Cidade do México e 324.100 em Melbourne.