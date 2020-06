Apresentações/Novidades Ford lança Focus Mild-Hybrid Por

O Ford Focus é o mais recente modelo a contar com uma versão com tecnologia ‘mild-hybrid’. Uma solução que junta ao motor 1.0 EcoBoost a gasolina 48 V de potência elétrica.



No fundo o popular modelo da marca da oval é mais um a juntar-se ao novo ‘clube’ dos ‘mild-hybrid’, que permitem ao condutor possuir um automóvel mais amigo do ambiente sem abdicar da autonomia de um convencional veículo de combustão interna.

Esta proposta combina o motor 1.0 Ecoboost com um motor elétrico de 48 V



Recorrendo a baterias de iões lítio de 48 V, instaladas sob o banco do passageiro da frente, um motor elétrico assume o luhar do alternador e motor de arranque, permitindo recuperar essa energia durante a viagem.



Graças à sofisticada tecnologia híbrida este Focus consegue até mais 50% de binário a baixos regimes. O que otimiza a performance geral, sendo que originalmente esta combinação de esforços está disponível com potências que variam entre os 125 cv e os 150 cv, recorrendo a uma transmissão manual de seis velocidades.

Há até o detalhes de que na variante mais potente são disponibilizados mais 10 cv do que no propulsor 2.0 litros a gasolina lançado no Ford Focus há uma década. Isto sem falar que o 1.0 Ecoboost deste ‘mild-hybrid’ possui já desativação de cilindros. O que permite uma maior eficiência de combustível, pois pode desativar um cilindro em… 14 milissegundos.



Assim não é de estranhar que esta versão do Focus anuncie consumos muito interessantes, com uma média de 5,1 litros a cada 100 km, para além de emissões de CO2 de 115 g/km – segundo as normas WLTP.