Ford com decoração retro nas 24 Horas de Daytona

A Ford revelou a decoração dos dois GTE que vão alinhar nas próximas 24 Horas de Daytona, sendo evidente o recordar do passado da marca da oval na prova.

Evocando os Mustang GTO de 1985, com a parceria histórica do construtor de Detroit com a Castrol, os dois carros da equipa Chip Ganassi Racing vão ostentar as cores da conhecida marca de lubrificantes e também da sua divisão de peças Motorscraft.

Uma decoração ‘vintage’ que segue o exemplo da Porsche, que também nas 24 Horas de Le Mans do ano passado também exibiu cores evocativas do seu passado na histórica prova de ‘endurance’.

No Ford GTE # 66 Joey Hand, Dirk Muller e Sebastien ‘vestem’ assim as cores da Motorcraft, vitoriosa na categoria GTO em Daytona em 1985, enquanto no # 67 Richard Westbrook, Ryan Briscoe e Scott Dixon ‘usam’ Castrol. Decorações que comemoram meia década da marca da oval no Campeonato IMSA.

Richard Westbrook diz-se orgulhoso por fazer parte desta homenagem da marca de Detroit, pois “trata-se de um período glorioso do IMSA”, enquanto Joey Hand está contente por ostentar novas cores, depois de dois anos a usar as mesmas. “Tudo menos rodar de branco como sucedeu nos ensaios (Roar Before the Rolex 24)”, afirmou.