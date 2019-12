Apresentações/Novidades Ford ‘ataca’ segmento dos SUV elétricos com Mustang Mach-E Por

Pode dizer-se que a Ford ousou bastante quando teve a ideia de lançar um SUV elétrico e chamá-lo Mustang Mach-E. Não será tanto pelo facto de se ‘aventurar’ no campo das energias alternativas aos motores de combustão mas muito mais pelo nome.

É conhecida a conotação de ‘muscle car’ atribuída ao icónico modelo identificado pelo mítico cavalo norte-americano, e colocá-lo num SUV será, porventura, para alguns, uma autêntica heresia.

Mas passemos ao que realmente interessa. A aposta da marca da oval num SUV elétrico. Pois se é certo que terá uma potência que poderá ombrear com alguns dos seus rivais no segmento ‘premium’ – anuncia uma potência de 465 cv –, também terá uma grande autonomia como convém a um modelo totalmente dependente de baterias – pode ir até aos 600 km em ciclo WLTP.

Quando chegar ao mercado o Mustang Mach-E estará disponível com dois tipos de bateria. A primeira para versões ‘standart’ com 75,kWj de capacidade e autonomia de 420 km, sendo a segunda de 98,9 kWh, a tal que vai garantir a autonomia de 600 km.

Esteticamente há pontos de contacto com a restante gama Ford, ainda que a ausência de grelha faça lembrar um pouco um Tesla. Um SUV compacto e visual desportivo, por via do perfil coupé, ainda que seja um cinco portas. As jantes de 19 polegadas, as pinças de travões em vermelho e interiores a condizer, com destaque para o tejadilho panorâmico e os pedais e alumínio acentuam esta realidade.

A tecnologia estará presente também no equipamento, a começar pela Phone As A Key, que se estreia na marca e permite ao automóvel arrancar usando apenas o Bluetooth do telemóvel. O painel de bordo inclui um ecrã central verticial de 15,5 polegadas, e um painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas, sendo o sistema de info entretenimento de nova geração SYNC.

Em termos de espaço o Mustang Mach-E está em linha com a concorrência, sendo que a grande novidade é o facto de ter uma bagageira dianteira com 100 litros de capacidade a acrescentar à convencional traseira com 402 litros (sem o rebatimento dos bancos traseiros).

Na versão de entrada da gama o acabamento ‘select’ (com bateria de 75,7 kW) o novo SUV propõe a tração traseira e uma potência equivalente a 255 cv, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas seis segundos, contra os 5,5s da variante mais potente.

Já a versão Premium só chegará ao mercado no final do próximo ano nas duas variantes, sendo que a mais desportiva será a GT, com tração integral, jantes de 20 polegadas e uma potência equivalente a 465 cv, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em menos de cinco segundos.

No total haverá cinco versões com preços anunciados apenas para os Esatdos Unidos, cujo valor arranca nos 43.895 dólares, o equivalente a quase 39.700 euros.