Ford aponta ao pódio na América do Sul

Depois do pódio conquistado na Volta à Córsega a M-Sport Ford quer fazer o mesmo no Rali da Argentina, onde prossegue o Campeonato do Mundo dentro de uma semana.

A evolução na competitividade do Fiesta RS WRC parece ser uma realidade, e ainda que a prova sul-americana seja diametralmente diferente do evento francês a equipa tem tido bons resultados no país das pampas, apesar de ter falhado o pódio em 2018.

“Nós desejamos mostrar o que podemos fazer na Argentina depois de demonstrarmos os nosso potencial. Com dois pódios conseguidos esperamos conseguir um terceiro na próxima semana”, avalia o chefe da M-Sport.

Richard Millener está consciente do que a sua equipa não fez na Argentina no ano passado, mas acredita que se trabalhou para que tudo seja diferente desta vez: “Não fomos muito competitivos aqui no ano passado, mas trabalhamos duramente para corrigir os erros. Os nossos engenheiros não pararam de trabalhar e viemos de dois dias de testes na semana passada na floresta de Greystoke”.

Elfyn Evans foi segundo na prova sul-americana há dois anos, por isso sabe o que é preciso para se ser bem sucedido no país das pampas: “Sempre gostei do Rali da Argentina. É o síto particular. O público é fantástico. Foi ali que consegui o meu primeiro pódio, em 2015, e que passei perto da vitória em 2017”.

“Tivemos um começo de época muito positivo e contamos que assim continue na próxima semana. Temos a velocidade e temos obtido boas evoluções no carro. O objetivo será alcançar um novo pódio. A adversidade é rude, e é verdade que sofremos ali no ano passado, mas acredito no trabalho efetuado e não vejo qualquer razão que nos impeça de visar os melhores lugares”, acrescenta o piloto galês.