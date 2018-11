Justiça “Foi o pior momento da minha vida”, diz Bruno de Carvalho Por

Bruno de Carvalho regressou a casa depois de vários dias em que esteve detido no âmbito do processo de investigação à invasão a Alcochete. O antigo presidente dos leões assumiu que viveu o “pior momento” da vida.

À porta de casa onde o esperavam os jornalistas, Bruno de Carvalho fez uma curta declaração sem direito a perguntas.

Desde logo, o ex-dirigente deixou um agradecimento à família.

“Quero agradecer à minha família neste que foi o pior momento da minha vida”, afirmou, agradecendo também aos “guardas e elementos da GNR” que com ele lidaram nestes dias.

Bruno de Carvalho assumiu que “estes cinco dias são marcantes, marcam qualquer pessoa e vou avaliar enquanto pessoa e ser humano que se viu privado da sua liberdade”.

O antigo presidente do Sporting confessou que sai uma pessoa “diferente” após estes dias em que esteve detido.

“Vou descansar ao pé da minha família. Sou uma pessoa diferente e só quem passa por isto, e não é criticar, sabe o quão difícil é ser privado de coisas tão simples como um banho, o querer abrir a porta e sair.”

Bruno de Carvalho pediu ainda que daqui em diante a relação com a comunicação social seja “diferente”.

Questionado pelos jornalistas, o antigo dirigente verde e branco assumiu que não queria responder.

“Estou a sair do pior momento da minha vida. Só quero abraçar a minha filha.”

Indiciado por 56 crimes, no caso do ataque à Academia de Alcochete, o ex-dirigente leonino foi ouvido por um juiz no Tribunal do Barreiro, que determinou termo de identidade e residência, com apresentações periódicas. Também o líder da Juve Leo, Mustafá, fica sujeito às mesmas medidas de coação.