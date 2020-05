Fórmula 1 Foi há 26 anos que Roland Ratzenberger nos deixou Por

Neste dia 30 de abril fazem exatamente 26 anos que faleceu Roland Ratzenberger, um fim de semana ‘negro’ na história da Fórmula 1.

O austríaco não resistiu ao grave acidente sofrido durante a qualificação do Grande Prémio de San Marino, disputado no circuito de Imola naquele final de abril e início do mês de março de 1994.

Um dia antes do fatídico acidente de Ratzenberger, Rubens Barrichello tinha ‘fintado’ a morte após um terrível acidente aos comandos do seu Jordan, e no dia seguinte o campeoníssimo Ayrton Senna não resistiria ao violento embate no começo deste Grande Prémio de San Marino de 1994.

Roland Ratzenberg teve uma carreira multifacetada, que passou pelas corridas de Turismo – com um BMW M3 do Team Schnitzer –, pelas provas de resistência – foi quinto nas 24 Horas de Le Mans de 1993 – ou ainda pela Fórmula 3000 japonesa.

O austríaco iniciou-se na Fórmula 1 na equipa Simtek, onde era companheiro de equipa do australiano David Brabham, e pela qual encontrou a morte naquele fatídico sábado, 30 de abril de 1994.