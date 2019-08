Fogo que começou em Tomar entrou em Abrantes e Constância

O incêndio que deflagrou esta tarde em Tomar passou o rio Zêzere e entrou nos concelhos de Abrantes e Constância, tendo provocado ferimentos ligeiros num bombeiro, anunciou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O incêndio que começou por volta das 16:00, em Tomar, está a arder junto a algumas aldeias dos concelhos de Abrantes e Constância, nomeadamente Martinchel e Montalvo, depois de ter passado o rio Zêzere, junto à Barragem de Castelo de Bode, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Santarém, salientando que o incêndio não está a colocar as populações em risco, não tendo sido necessário proceder a qualquer evacuação.

O fogo não tem uma frente muito extensa, em termos de largura, evoluindo em comprimento, referiu a mesma fonte, acrescentando que está a arder “com alguma intensidade em povoamento florestal”.

O incêndio continua a arder em Tomar, mas é em Abrantes e em Constância que o fogo mais preocupa a Proteção Civil, com a intensidade do vento a ser “a grande dificuldade no terreno”.

O incêndio provocou queimaduras num bombeiro, considerado ferido ligeiro, que já está a ser assistido no Hospital de Abrantes, afirmou fonte do CDOS de Santarém, esclarecendo que o veículo onde este operacional seguia “não ardeu”.

No âmbito do combate, um avião teve que amarar, devido a uma avaria mecânica, acrescentou.

O fogo está a ser combatido por mais de 300 operacionais, apoiados por seis meios aéreos de combate e um de coordenação, disse à agência Lusa a mesma fonte.