Fogo em Castelo Branco reativou e estava a ser combatido por nove meios aéreos às 17:30

O incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde perto de Sobral do Campo, concelho de Castelo Branco, reativou hoje às 15:31 e estava a ser combatido às 17:30 por nove meios aéreos e 243 operacionais, informou a Proteção Civil.

“O incêndio reativou às 15:31, está em curso e estão os meios no terreno a combater as chamas”, explicou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco à agência Lusa.

O fogo tinha sido dado como dominado às 01:58 de hoje, sendo que os operacionais permaneceram no terreno para consolidação do perímetro do incêndio.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 17:30 estavam, no local, nove meios aéreos e 243 operacionais apoiados por 63 viaturas.

O incêndio deflagrou na quarta-feira pouco depois das 15:00, próximo da localidade de Sobral do Campo, em Castelo Banco, num povoamento florestal.