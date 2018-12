Fogo de artifício do final do ano na Madeira com novo recorde de peças disparadas

O espetáculo pirotécnico do final do ano na Madeira vai ter um novo recorde de peças disparadas na noite de festa, que vão ascender a 174.632, referiu à Lusa Carlos Macedo, responsável da empresa responsável.

“Para o espetáculo deste ano vão ser disparadas mais de 174 mil peças, num novo recorde aqui na Madeira”, indicou.

Este ano, o fogo de artifício – um importante cartaz turístico da região – soma 26 toneladas, nove dos quais de explosivos, e existe uma equipa com 350 pessoas envolvidas em toda a operação, levada a cabo pela Macedo’s Pirotecnia, que ganhou o concurso para a execução do espetáculo.

“Este ano o tema versa os 600 anos da descoberta do arquipélago e como tal vamos ter algumas surpresas, além dos efeitos tradicionais portugueses, num espetáculo que tem a duração de oito minutos e que terá alusões a algumas das características da ilha”, com predominância de cores alusivas à Região Autónoma da Madeira, disse.

O Governo Regional investiu 3,7 milhões de euros nas festas de Natal e Passagem do Ano, um aumento de 10 por cento relativamente ao ano passado.

Só o fogo custa aos cofres regionais 1,3 milhões de euros.

O acréscimo traduz-se num aumento do número de postos de fogo: há dois novos postos no mar e mais um na ilha do Porto Santo.

No total, são 38 postos (31 no anfiteatro da cidade, cinco no mar e dois no Porto Santo).

“Neste momento já temos a fase de pré-montagem concluída e a partir do dia 26 de dezembro começamos a preparação da carga e transporte para os diversos postos, sendo que a montagem final se fará nos dias 29, 30 e 31 de dezembro”, explicou.

Na Passagem do Ano de 2006 para 2007 a Madeira foi reconhecida pelo World Guinness of Records com o maior fogo de artifício do mundo, na altura também pela mão da Macedo’s Pirotecnia.