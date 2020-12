Economia Fnac criticada por expositor com “homenagem” a Sara Carreira Por

A Fnac lançou uma campanha de “homenagem” a Sara Carreira, mas a reação negativa nas redes sociais levou a empresa a voltar atrás.

O álbum ‘Metade’ foi posto à venda com um preço promocional, o ‘Preço Fnac’, custando 5,99 euros, sob o lema ‘homenagem a Sara Carreira 1999-2020’.

Por cima dos expositores, um cartaz exibia uma foto da filha de Tony Carreira e o lema da homenagem.

A iniciativa gerou revolta nas redes sociais, com muitos internautas a criticarem a Fnac pela “insensibilidade” de lançar a iniciativa no dia do funeral de Sara Carreira.

A empresa já assumiu o erro, prometendo retirar a “comunicação” dos expositores.

“Têm toda a razão, já tomamos conhecimento do tema e a comunicação está a ser retirada de todas as lojas”, tem referido a Fnac, em respostas a alguns posts sobre o caso, como na página satírica ‘Bilbia mt engarsada’.

O funeral de Sara Carreira, que morreu no sábado, decorreu hoje de manhã.

Qe tal vai ece lucru fnaq? Posted by Bilbia mt engarsada on Wednesday, 9 December 2020