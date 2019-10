FMI aprova financiamento de 18,2 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe

O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou hoje que aprovou um novo financiamento de 18,2 milhões de dólares (16,6 milhões de euros) para São Tomé e Príncipe.

Esta decisão do FMI vai permitir um desembolso imediato de 2,6 milhões de dólares para, conforme o texto da instituição, “apoiar as reformas económicas e estruturais”.

O remanescente vai ser disponibilizado ao longo do prazo do acordo, que é de 40 meses, em função das análises semestrais.

O objetivo do acordo entre o FMI e as autoridades são-tomenses visa apoiar as reformas económicas no arquipélago, a sua estabilidade macroeconómica e um crescimento inclusivo liderado pelo setor privado.