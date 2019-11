Flamengo prepara final da Taça dos Libertadores debaixo de grande secretismo

O Flamengo treinou hoje pela primeira vez em Lima, num centro de treinos rodeado por lonas negras, para impedir que jornalistas e adeptos pudessem ver a preparação para a final da Taça dos Libertadores de futebol.

A equipa brasileira, treinada pelo português Jorge Jesus, utilizou a Villa Deportiva Nacional, sede da seleção nacional do Peru, para começar a preparar o duelo com os argentinos do River Plate, que se disputa no sábado, às 20:00.

Este nível de secretismo não se tinha verificado sequer nos jogos mais importantes da seleção do Peru, que esteve sempre exposta aos olhares dos vizinhos, cujos edifícios estão a poucos metros do campo de treinos.

A sessão de trabalhos só foi aberta aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, nos quais o Flamengo trabalhou com todos os seus jogadores em aparente boas condições. A equipa voltará a trabalhar no mesmo local na sexta-feira, antes do reconhecimento do relvado do Estádio Monumental de Lima, palco da final.