Flamengo, de Jorge Jesus, eliminado nos quartos de final da Copa do Brasil

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, foi eliminado nos quartos de final da Copa do Brasil de futebol, ao perder frente ao Athletico Paranaense, por 3-1 nas grandes penalidades, depois do empate no tempo regulamentar, na quarta-feira.

Depois do empate 1-1, na primeira mão, em Curitiba, as duas equipas voltaram a empatar no Maracanã, com um golo, aos 62 minutos, do antigo avançado do Benfica Gabriel Barbosa – que já tinha marcado na primeira mão –, enquanto Rony fixou o resultado final, aos 77.

Nas grandes penalidades, Gustavo Cuéllar foi o único dos jogadores do ‘mengão’ a marcar, enquanto o ex-FC Porto Diego, Vitinho e Éverton Ribeiro falharam as cobranças, contra três remates bem sucedidos dos visitantes, por Jonathan, Luis González e Bruno Guimarães.

O Flamengo volta a jogar no domingo, no terreno do Corinthians, para o campeonato, no qual Jorge Jesus se estreou com uma goleada por 6-0 ao Goiás.

O campeão Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari, lidera o Brasileirão, com 26 pontos, mais três do que o Santos e mais seis do que o Flamengo, enquanto o Corinthians segue no oitavo lugar, com 15.