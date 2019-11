Fitch melhora crescimento de Moçambique para dois por cento este ano e 4,1 em 2020

A consultora Fitch Solutions melhorou hoje as previsões para Moçambique, antecipando que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2 por cento este ano, 4,2 por cento em 2020, atualizando os valores de setembro, de 1,4 e 3,8 por cento.

“Esperamos que o crescimento do consumo privado cresça moderadamente devido à inflação relativamente baixa e aos efeitos do significativo estímulo monetário implementado desde 2017”, escrevem os analistas numa nota sobre a economia de Moçambique.

A nota, com o título ‘Crescimento Económico deve Recuperar nos Próximos Anos’, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, argumenta que ” o crescimento da formação de capital deve acelerar gradualmente no seguimento da reconstrução pós-ciclone e nos investimentos no setor do gás, ainda que o investimento público se mantenha limitado a curto prazo”.

Na nota, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem ainda que “apesar de a dinâmica comercial de curto prazo continuar fraca, a previsão central é que o potencial do país enquanto exportador de gás melhora significativamente a sua perspetiva de evolução económica a longo prazo”.

A inflação de Moçambique deverá acelerar para uma média de 5,1 por cento no próximo ano e 6,6& em 2021, mas ficará, ainda assim, “abaixo do limite superior definido pelo banco central e não deverá incentivar um aperto na política monetária”, concluem os analistas.