Físicos da Universidade de Coimbra entre os vencedores do Prémio Descoberta em Física Fundamental

Um grupo de cientistas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) foi distinguido com o Prémio Descoberta em Física Fundamental de 2025, atribuído à Colaboração ATLAS do Grande Colisionador de Hadrões (LHC) do CERN, juntamente com as suas experiências ALICE, CMS e LHCb.

O ATLAS é um dos maiores e mais complexos instrumentos científicos alguma vez construídos. Como detetor de partículas de uso geral com mais de 40 metros de comprimento e cerca de 25 metros de altura, foi concebido para investigar os blocos de construção fundamentais da matéria e as forças que governam o nosso universo. Os seus sistemas de ponta registam colisões de partículas a energias sem precedentes, permitindo descobertas como a do bosão de Higgs e a procura de nova física para além do Modelo Padrão.

O Prémio Breakthrough destaca especificamente as contribuições significativas da Colaboração ATLAS para a física de partículas, incluindo medições detalhadas das propriedades do bosão de Higgs, estudos de processos raros e assimetria matéria-antimatéria, bem como a exploração da natureza nas condições mais extremas.

«Esta distinção é uma prova da dedicação e engenho da Colaboração ATLAS e dos nossos colegas nas experiências do LHC. Este prémio reconhece a visão coletiva e o esforço monumental de milhares de colaboradores de ATLAS em todo o mundo», considera o porta-voz do ATLAS, Stephane Willocq, professor na Universidade de Massachusetts Amherst.

A Universidade de Coimbra tem estado na vanguarda da investigação em ATLAS desde o início, contribuindo para a construção e operação do calorímetro Tilecal, do sistema trigger, da infraestrutura de computação do LHC e de vários outros sistemas críticos que permitiram o bom funcionamento da experiência. A Instituição esteve também na vanguarda de algumas das principais medições nos setores da física de Higgs, dos quarks top e da procura de nova física, contribuindo ainda para moldar a direção científica da experiência.

«A equipa portuguesa de ATLAS, tem tido contribuições de primeira linha para a experiência, tanto em estudos de física como no desenvolvimento das tecnologias que os possibilitam», declara Ricardo Gonçalo, professor da FCTUC e investigador do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP). «Este reconhecimento afirma o impacto das nossas contribuições e inspira-nos a continuar a explorar as questões mais fundamentais da física», acrescenta Helmut Wolters, também professor da FCTUC e investigador do LIP.

«Os avanços científicos que motivaram este prémio demonstram o engenho da Colaboração ATLAS, não apenas a construir esta experiência de precisão extraordinária, mas também no esforço incansável de usar a experiência para melhorar a nossa compreensão do Universo», consideram os cientistas.

O terceiro período de funcionamento do LHC está em curso e os preparativos para a atualização do LHC de alta luminosidade estão a avançar rapidamente. A equipa da FCTUC está, neste momento, a liderar o desenvolvimento de vários componentes do Detetor de Tempo de Alta Granularidade, um novo subdetetor de ATLAS, tendo em vista o período de Alta Luminosidade do LHC, em que as taxas de colisão aumentarão de um fator de dez a partir de 2030.

«Estamos agora a preparar os detetores ATLAS do futuro, concebidos para aproveitar estes dados sem precedentes e ampliar ainda mais a nossa compreensão dos blocos de construção fundamentais do Universo», concluem.