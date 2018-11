Desporto Final da Taça Libertadores adiada uma hora devido a ataque ao autocarro do Boca Por

A segunda mão da final da Taça Libertadores de futebol foi hoje adiada em uma hora, depois de o autocarro que transportava os jogadores dos argentinos do Boca Juniors ter sido atacado por adeptos do rival River Plate.

A Confederação Sul-americana de Futebol anunciou no Twitter oficial que o jogo se iniciará às 18:00 (21:00 em Lisboa), na sequência do ataque, durante o qual foram lançadas várias pedras ao autocarro que transportava a equipa do Boca.

O ‘capitão’ Pablo Pérez disse à Fox Sports que vários jogadores do Boca Juniors entraram no Monumental, estádio do River Plate, com os olhos inflamados, devido ao uso de gás lacrimogéneo.

O dirigente do clube de Buenos Aires César Martucci explicou que o uso do gás lacrimogéneo se deveu à necessidade de dispersar a multidão que acompanhava a passagem do veículo, que entrou no estádio com vários vidros partidos.

No primeiro jogo, em casa do Boca, as duas equipas empataram a duas bolas, depois de a partida ter sido adiada um dia devido à chuva forte que alagou o relvado do estádio La Bombonera.