Fim de semana difícil para Mariano Pires e César Machado em Portimão

Não foi fácil a penúltima jornada das GT4 South Eurpean Series para Mariano Pires e César Machado, que foram quartos na primeira corrida do fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve e na segunda tiveram de abandonar.

A dupla do Ginetta G55 da ABM Grand Prix mais uma vez mostrou o seu andamento, como o confirmou nos treinos cronometrados, mas em Portimão vários percalços concorreram para que os resultados finais não espelhassem a rapidez mostrada em pista pelos dois pilotos da Skyawalker Racing Management.

“Estávamos rápidos no arranque da corrida e na luta pelas melhores posições. No entanto levei um toque de um adversário que danificou o cubo de uma roda e que começou a causar problemas. Problemas esses que se acentuaram quando o César estava ao volante”, salientou Mariano Pires.

O jovem piloto de Ponte de Lima refere também que “a somar” aos problemas encontrados juntou-se uma penalização com ‘drive-through’ – passagem pela via das boxes – fazendo a equipa cortar a meta apenas no quarto posto.

A segunda corrida era a grande esperança da equipa do Ginetta verde, mas mais uma vez a sorte não quis nada com a dupla nortenha. César Machado foi desta vez encarregue de fazer o começo da prova, pois o ‘safety-car’ esteve em pista enquanto durou o turno de condução do piloto de Famalicão.

“Entrou de imediato o ‘safety-car’ e assim se manteve até entregar o carro ao Mariano. Ele ainda recuperou de quarto para segundo e estava a aproximar-se do primeiro lugar quando, novamente um problema com o cubo da roda que saltou, obrigou a uma saída de pista e consequente desistência”, explicou César Machado.

“Não era este o desfecho esperado, depois de termos mostrado tanta competitividade, mas as corridas são isto mesmo”, desabafou desolado o piloto famalicense, que agora só espera que a sorte mude na derradeira prova do campeonato, agendada para 23 e 24 de novembro no Circuito do Estoril.