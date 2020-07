Social Filomena Cautela ainda “de rastos” com a despedida do ‘5 para a Meia-noite’ Por

Uma semana depois de terminado o programa ‘5 para a Meia-noite’, da RTP2, a apresentadora Filomena Cautela partilhou as emoções que sentiu após tudo terminar.

Com uma série de fotos registadas por João Porfírio, que partilhou no Instagram, a apresentadora que assumiu o ‘Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão’ fez questão de revelar “um bocadinho do que aconteceu” após o final da emissão do último ‘5’.

“Ficou muito por dizer e um dia será dito. Ficou muita gente fora dos agradecimentos mas hoje quero sublinhar que nunca será suficiente agradecer o apoio e o talento da Inês Lopes Goncalves e aquele aplauso que toda a nossa incrível equipa nos ofereceu quando se desligaram as câmaras, que só o público que lá estava viu e que me deixou de rastos”, confessou a ‘Mena’.

“Em breve digo mais”, prometeu: “Tem de ser aos bocadinhos senão desfaço me como ali”.