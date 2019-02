Motores Filipe Nogueira com ambições no começo da época Por

Filipe Nogueira surge com mais ambições na nova temporada do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas motrizes e na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Depois de ter sido terceiro na categoria RC4 na época passada, com um Citroën C2, o piloto de Baião, que terá Paulo Silva como navegador, espera que com um mais competitivo Peugeot 208 R2 possa lutar pelos lugares cimeiros da sua categoria, a começar já este fim de semana no Rali Serras de Fafe.

“Aproxima-se mais uma época de ralis e quero agradecer aos nossos parceiros por renovarem a confiança no nosso projeto e estarmos de novo à partida para mais uma participação no Campeonato de Portugal de Ralis, inseridos entre os carros de apenas 2 rodas motrizes”, começa por dizer Filipe Nogueira.

Para as ambições do piloto duriense muito contribui o facto de dispor do 208 R2, aposta feita pela grande maioria dos seus adversários na categoria: “Vamos surgir com um novo carro, onde iremos apresentar novos parceiros que associaram-se ao projeto, sendo um dos nossos principais focos apostar numa boa comunicação do mesmo, aliando os melhores resultados desportivos”.

“Não temos toda a época garantida, mas iremos continuar a trabalhar para participar no maior número de provas possível com a certeza de que o que fizermos, faremos bem feito e dando o retorno merecido. Nesta primeira prova do Campeonato, que será também a primeira da Peugeot 208 R2 Rally Cup ibérica, já formalizamos a nossa inscrição e vamos inseridos nesta competitiva e prestigiada competição monomarca”, acrescenta Filipe Nogueira.

A estrutura técnica escolhida pelo piloto de Baião foi a CRN Competition, à qual deixa “uma palavra de agradecimento ao Carlos Oliveira pela forma profissional e competente com que estabelece parcerias de crescimento e oportunidade a quem quer estar de forma diferenciada na promoção dos seus patrocinadores”.