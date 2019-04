Filipe Martins pede competência ao Feirense para vencer o Braga

O treinador Filipe Martins considerou hoje que o Feirense terá de ser competente para vencer o Sporting de Braga, em jogo da 30ª jornada da I Liga, na qual até poderá ver consumada a despromoção ao segundo escalão.

O técnico admitiu, em conferência de imprensa, que o Feirense, último classificado do campeonato, a 13 pontos da primeira equipa acima da ‘zona vermelha’ – o Tondela -, vai encontrar um adversário forte, atual quarto classificado da prova, mas garantiu que a sua equipa não se sente pressionada.

“Vai ser um jogo complicado, contra uma equipa que tem muita qualidade e que nos últimos anos se tem intrometido nos objetivos dos chamados três grandes. Os meus jogadores têm a motivação da vitória. Queremos quebrar um ciclo negativo que já vem de há muito tempo para cá. Não vamos entrar neste jogo nem mais, nem menos pressionados. Vamos à procura dos três pontos. Vejo o Braga como um grande e queremos repetir, ou se possível melhorar, o jogo que fizemos com os chamados três grandes”, assinalou.

Filipe Martins considerou que a sua equipa terá de ser competente para alcançar um resultado positivo: “O Braga tem um modelo de jogo muito evoluído. Jogam com muita largura, procuram desequilibrar de dentro para fora. Temos de ser muito competentes na procura da vitória que há tanto tempo perseguimos”, realçou.

O treinador do Feirense tem seis baixas para o jogo de sábado, não podendo contar com Aly Ghazal, Bruno Nascimento, João Silva e Vítor Bruno, devido a suspensão, bem como Kuca e Sturgeon, ambos lesionados, mas garantiu que a equipa estará preparada para as adversidades.

“Não vai ser agora que vamos mudar o nosso discurso. Na semana passada jogámos sem três habituais titulares e não foi por isso que deixámos de ser competentes e podíamos ter vencido o Marítimo. Confiamos em todos e a prova disso é que só nos falta estrear um jogador de campo, que também terá a sua oportunidade, quando acharmos conveniente”, sublinhou.

O Feirense, 18.º e último classificado da I Liga, com 15 pontos, e o Sporting de Braga, quarto, com 61, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, em jogo da 30.ª jornada da prova.