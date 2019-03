Filipe Martins admite que o Feirense evoluiu e “está mais próximo das vitórias”

O treinador do Feirense disse hoje que que a sua equipa está mais perto das vitórias, na antevisão à visita ao Tondela, da 26.ª jornada da I Liga de futebol, após 23 jogos sem vencer.

“Neste momento, queríamos jogar de dois em dois dias ou de três em três para darmos a volta a esta situação, o mais rápido possível. A equipa está num processo de crescimento. Principalmente nesta última semana, sentimos um crescimento muito grande ao nível da assimilação das ideias de jogo que pretendemos. Por tudo isto, sentimos que a vitória está cada vez mais próxima”, afirmou Filipe Martins.

De acordo com o treinador, o regresso do Feirense às vitórias passa por manter a atitude demonstrada no jogo em casa com o FC Porto [derrota por 2-1] na última jornada.

“Em Tondela, vai ser um jogo do gato e do rato, onde vai ganhar quem for mais inteligente. Temos de repetir a exibição que fizemos com o FC Porto, quer a nível de atitude, quer a nível de comportamentos coletivos. Espero a mesma atitude, o mesmo empenho e a mesma concentração. Se formos uma equipa próxima da que fomos com o FC Porto, a vitória que tanto pretendemos estará muito mais próxima”, sublinhou.

O Feirense segue na 18.ª e última posição, com 14 pontos, menos 10 do que o Tondela, que ocupa o 16.º posto, o primeiro abaixo da zona de despromoção, e Filipe Martins espera lucrar com a pressão da formação viseense.

“O Tondela tem uma necessidade urgente de pontos. Nesta altura, esperavam estar numa posição mais confortável na tabela. Estão numa série de quatro jogos sem ganhar. Não atravessam um momento de maior confiança. Para as duas equipas, este jogo vale mais do que três pontos”, referiu.

O jogo entre Tondela e Feirense está marcado para domingo, às 20:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.