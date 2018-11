Motores Filipe Madureira e a decisão de se juntar à Peres Competições Por

Filipe Madureira vai utilizar na próxima temporada um Mitsubishi Lancer Evo IX que será assistido pela Peres Competições.

O antigo campeão de ralis promoção e campeão norte de ralis na categoia X1, disputou RallySpirit aos comandos de um Mitusbishi Lancer Evo de Cláudio Ornelas, e foi na prova da Xikane que anunciou os seus planos para 2019.

Para Madureira será como cumprir um sonho, quando acompanhava a equipa Peres Competição, assistindo de uma posição privilegiada aos melhores anos de Fernando Peres no Campeonato Nacional de Ralis e aos seus três títulos.

Agora o piloto de Gondomar vai poder ele próprio usufruir de um carro de quatro rodas motrizes: “Será a minha primeira experiência com um carro de tração total, sendo que para já temos garantido um programa de quatro provas. Estamos a trabalhar com os nosso patrocinadores para alargar o projeto”.

No Campeonato Norte de Ralis Filipe Madureira terá Emanuel Gonçalves como co-piloto, e espera capitalizar “conselhos de vários amigos com experiência nestes carros” para se adaptar mais rapidamente à condução do Mitsubishi, com destaque para “o Fernado Peres e o Armindo Araújo, que serão um grande auxílio para descobrir as melhores afinações”.