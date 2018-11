Motores Filipe Albuquerque vai repetir ELMS com a mesma equipa Por

Depois de ter encerrado a temporada ‘em beleza’, com os triunfos nas 4 Horas de Spa e nas 4 Horas de Portimão, Filipe Albuquerque garantiu a sua presença no European Le Mans Series de 2019.

O piloto português vai estar mais uma temporada nesta competição europeia de resistência e alinha novamente pela United Autosport e com o mesmo companheiro de equipa, Phil Hanson.

Na intenção de Albuquerque está ajudar a equipa a sagrar-se campeã, agora que parecem resolvidos alguns problemas de competitividade, que estavam relacionados com os pneus utilizados anteriormente pelo Ligier # 22.

“Estou muito contente por ver reforçadas as esperanças da equipa no meu trabalho. É para mim um enorme prazer poder continuar a fazer parte desta equipa que considero uma família. Vou fazer tudo, como até agora, para ajudar a estrutura e o Phil a atingir os seus objetivos”, refere o piloto de Coimbra.

Filipe Albuquerque vai no entanto disputar o ELMS 2019 só a partir da segunda prova, devido aos seus compromissos nos Estados Unidos: “Não vou poder disputar a primeira prova porque coincide com o IMSA, mas depois vão poder contar com todo o meu empenho e dedicação. Terminámos em alta a época 2018, já conhecemos bem o carro e a alteração nos pneus deu os seus frutos. Por isso, 2019 será certamente um ano em que estaremos na luta pelo título”.

O European Le Mans Series de 2019 arranca a 13 e 14 de abril em França e será composto por seis jornadas sendo que a última, voltará a realizar-se no Algarve a 26 e 27 de outubro.