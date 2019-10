Motores Filipe Albuquerque vai acelerar com o Ligier LMP2 nas ruas de Coimbra Por

Já vimos este ano carros de rali evoluírem na ‘cidade dos estudantes’ – por ocasião do Rali de Portugal – e agora vamos ver sport-protótipo, pois Filipe Albuquerque vai desfilar com o Ligier JSP217 Gibson com que competiu no European Le Mans Series (ELMS).

No próximo fim de semana o piloto de Coimbra vai acelerar diante dos seus conterrâneos e forasteiros. Uma iniciativa apoiada pelo muncípio conimbricense, que vai permitir a alguns adeptos e menos conhecedores verem de perto ao vivo a máquina com que Filipe competiu este ano, por exemplo, nas 24 Horas de Le Mans.

Albuquerque não podia estar mais entusiasmado com o evento, já que se trata de algo completamente diferente da rotina de competição, permitindo-lhe mostrar aquilo que faz aos habitantes da cidade que o viu nascer. No fundo a reedição daquilo que já aconteceu em 2007.

“Sou um piloto muito acarinhado na minha cidade e para mim faz todo o sentido esta iniciativa. É sempre diferente ver um carro destes, que habitualmente se vê na televisão, a percorrer as estradas normais, e logo de Coimbra. Estou muito contente e empolgado para que o dia chegue”, refere a propósito o piloto de Coimbra.

A iniciativa terá início pelas 8h00 com um passeio pela cidade com início junto ao Estádio Municipal Cidade de Coimbra e irá terminar na Porta Férrea da Universidade de Coimbra. Pelas 14h30h terá lugar a demonstração propriamente dita junto ao Estádio Municipal. Para finalizar, às 15h30 terá lugar uma sessão de autógrafos no mesmo local.