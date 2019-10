Motores Filipe Albuquerque sem “nada a perder” na última prova do IMSA Por

Filipe Albuquerque está a postos para enfrentar o seu último desafio do ano no campeonato IMSA Sportscar; o Petit Le Mans.

Na famosa pista de Road Atlanta, em Brasselton (Geórgia), o piloto português volta a dividir Cadillac DPi # 5 da Action Express com João Barbosa e Mike Conway, numa prova que terá uma duração de 10 horas.

“Esta é uma corrida cheia de sentimento. Por ser a última em que estarei ao volante do carro # 5, a última em que terei o João Barbosa como companheiro de equipa e aquela onde gostava de ser bem-sucedido”, começa por fizer Filipe Albuquerque.

A propósito da corrida do próximo sábado o piloto de Coimbra sublinha também: “Vencer Petit Le Mans está sempre no imaginário de qualquer piloto que corra nos Estados Unidos. E eu gostava muito de conseguir esse feito. Liderei a prova nos últimos dois anos, mas nunca consegui subir ao lugar mais alto do pódio, pode ser que seja este ano. Temos de acreditar até ao fim”.

Já sem ambições em termos de campeonato, Albuquerque considera que esta é uma prova onde a equipa pode e deve arriscar. “Não temos nada a perder. Podemos correr riscos e estou certo que não nos vamos acomodar. Se o carro estiver com um bom nível, se não tivermos percalços, tudo pode acontecer. Será uma longa e interessante corrida”, conclui o piloto português.