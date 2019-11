Motores Filipe Albuquerque renova aposta no ELMS com a United Autosports Por

Filipe Albuquerque vai voltar a disputar o European Le Mans Series (ELMS) com a equipa United Autosports.

É a renovação da aposta do piloto português numa competição onde voltou a vencer em 2019, agora com um competitivo Oreca LMP2, perseguindo novamente o título que lhe escapou em três temporadas.

“É para mim uma enorme satisfação continuar a fazer parte desta equipa e de poder partilhar o Oreca, novamente com o Phil. Temos feito um bom trabalho nos últimos dois anos e acredito que tudo vai correr ainda melhor em 2020”, começa por referir Albuquerque sobre esta continuidade com a equipa britânica.

O piloto de Coimbra diz que “agora com o Oreca, tudo é diferente. Estamos em circunstâncias de igualdade com os restantes adversários e isso vai ser muito interessante”.

“Nas épocas passadas havia sempre provas que não podia fazer porque coincidiam com o meu programa no IMSA. No próximo ano isso não vai acontecer, o que ajuda e muito o nosso percurso para atingir o objetivo de sermos campeões. Estamos muito centrados em consegui-lo”, concluiu Filipe Albuquerque, que foi por duas vezes Vice-Campeão do ELMS.