Filipe Albuquerque quer repetir em Fuji a vitória de Spa

Depois da grande vitória alcançada nas 4 Horas de Spa-Francorchamps, Filipe Albuquerque parte determinado para obter idêntico resultado em Fuji, onde se disputa no próximo fim de semana a segunda proca do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

No Oreca 07 # 22 da United Autosports com que se impôs em terras belgas, que mais uma vez vair dividir com Phil Hanson, mas também com Oliver Jarvis, o piloto português está bastante motivado para a prova japonesa.

“Vimos de uma vitória e isso é a melhor das motivações. Logo, é com alguma ansiedade que esperamos pelo início do fim-de-semana. Saber que temos em mãos um carro ganhador facilita todo um trabalho. Sabemos que só dependemos de nós”, afirma Albuquerque.

O piloto de Coimbra está no entanto ciente das dificuldades: “Serão seis horas de corrida e por isso vamos contar, pontualmente, com Oliver Jarvis, piloto que conheço bem e que nos irá ajudar a chegar à nossa meta que é ganhar. Depois de uma vitória, só outra vitória interessa”.