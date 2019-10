Motores Filipe Albuquerque quer o “lugar mais alto do pódio” nas 4 Horas de Portimão Por

Filipe Albuquerque conclui mais uma vez a temporada do campeonato European Le Mans Series no seu país, para disputar este fim de semana as 4 Horas de Portimão.

Tal como sucedeu no ano passado, o piloto português quer vencer no Autódromo Internacional do Algarve, ainda que já sem ambições do título.

Aos comandos do Oreca 07 # 22, que volta a dividir com Phil Hanson, Albuquerque está ciente de que repetir o êxito de 2018 na pista algarvia não será fácil, mas tudo fará para dar uma grande alegria aos seu compatriotas e juntar mais um triunfo ao conseguido este ano em Spa-Francorchamps.

“Não querendo descurar os meus adversários, acredito que estamos numa boa posição para conseguir vencer. Temos um bom carro, uma equipa motivada e um conjunto de pilotos desejosos de terminar a época em alta. Estão por isso reunidas todas as condições”, assume o piloto de Coimbra.

Acresce também o facto de Portimão ser um dos traçados prediletos de Filipe Albuquerque: “Estou desejoso de entrar em pista. Sei se que será um fim-de-semana mais exigente, já que estarei a correr em casa, mas essa pressão não vai colocar em causa o objectivo. Seria a melhor forma de acabar o ano depois de um início complicado”.

O programa do fim-de-semana prevê as sessões de treinos livres na sexta-feira, dia 25 de novembro, a qualificação no sábado, 26 de novembro, e a corrida no Domingo a partir das 12h30.