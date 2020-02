Motores Filipe Albuquerque piloto de desenvolvimento da DS Techeetah Por

Filipe Albuquerque é o novo piloto de desenvolvimento e testes da DS Techeetah na Fórmula E.

Nas suas novas funções o piloto de Coimbra irá estar presente a 1 de março na próxima prova da competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA, em Marraquexe, onde também vão ter lugar testes destinados aos ‘rookies’.

Albuquerque inicia assim a sua colaboração com a equipa campeã em título da Fórmula E, e da qual faz parte o seu compatriota e amigo António Félix da Costa, tripulando um DS E-Tense F20 da formação liderada por Mark Preston no dia seguinte à corrida.

“Fiquei muito satisfeito pelo convite que me foi dirigido. O reconhecimento profissional é sempre muito bom. Estamos a falar de uma realidade que desconheço por completo, mas para a qual estou muito empenhado e focado”, declarou o piloto de Coimbra.

Filipe diz que também se sente entusiasmado por juntar a uma ‘família’ da qual faz parte um outro português, e ainda por cima alguém que conhece bem: “Poder ajudar o António Félix da Costa, a quem devo agradecer parte deste convite, e o Jean-Éric Vergne a ganhar corridas será uma missão que poderá contar com toda a minha dedicação”.

Para já Albuquerque vai concentrar-se na quinta prova do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) já este fim de semana, sendo que tem uma época bastante preenchida com os seus compromissos no European Le Mans Series e da Taça Norte Americana de Resistência, e agora também a Fórmula E.